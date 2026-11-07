Spaccio itinerante nel Canturino, arrestati dalla polizia un 22enne e un 19enne

Consegna di droga a domicilio, in auto nel Canturino. I movimenti sospetti di un 22enne spagnolo sono stati notati dagli agenti della polizia di Stato che sono intervenuti dopo un’attività di monitoraggio e indagine e hanno arrestato il giovane e anche un 19enne marocchino, irregolare in Italia, trovato nell’abitazione del sospetto pusher e a sua volta in possesso di droga.

L’intervento degli agenti della squadra mobile ieri pomeriggio, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio per il contrasto del fenomeno allo spaccio di stupefacenti in provincia. I poliziotti hanno notato il 22enne che, a bordo di un’autovettura, stava probabilmente consegnando dosi di droga ai clienti, nelle loro abitazioni o sulla strada, cercando di non dare nell’occhio.

I poliziotti sono intervenuti dopo che lo spagnolo, a Cantù, si è fermato brevemente in strada e ha scambiato qualcosa, quasi certamente droga, con un automobilista fermo sulla sua auto, che gli ha poi consegnato denaro. Controllato dagli agenti della squadra mobile, il cliente è stato in effetti trovato in possesso di una dose di cocaina.

Gli agenti hanno quindi proseguito l’attività di controllo nella giornata di ieri. Il 22enne spagnolo è stato fermato in un’area parcheggio di Carimate ed è stato controllato e perquisito. Addosso e sulla sua auto i poliziotti hanno trovato dosi di stupefacente preconfezionate e denaro contante, per una somma di 430 euro, probabilmente ottenuto con le vendite precedenti.

Gli agenti hanno quindi perquisito anche l’abitazione del 22enne, dove hanno trovato anche un 19enne marocchino, risultato irregolare in Italia. Il giovane alla vista dei poliziotti ha cercato invano di liberarsi di una confezione di 40 grammi di droga, recuperata però dagli stessi agenti. Nella casa sono stati scoperti e sequestrati bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante per un totale complessivo di 900 euro. Entrambi i sospetti spacciatori sono stati arrestati.