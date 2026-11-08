Cernobbio, lavoratore in nero in un ristorante: attività sospesa e multa da 14mila euro

Scoperto un lavoratore in nero in un ristorante di Cernobbio: multa da oltre 14mila euro e attività sospesa, perché la quota di personale irregolare superava il 10%. È l’esito delle operazioni effettuate dai carabinieri delle stazioni di Cernobbio e Pognana Lario, insieme ai militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Como, nell’ambito dei controlli sul rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza.

Nel corso dell’ispezione, su cinque lavoratori controllati, i militari hanno accertato la presenza di un lavoratore impiegato in nero. A seguito degli accertamenti, un 79enne è stato denunciato per la mancata formazione del lavoratore e per le omissioni relative alla visita medica e alla valutazione dell’idoneità alla mansione. Contestate sanzioni amministrative per 6.400 euro e ammende da 7.900 euro.