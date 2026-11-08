Paura nella notte a Mariano Comense, 18enne aggredito in stazione

Paura nella notte a Mariano Comense, in piazzale Armando Diaz, vicino alla stazione. Aggredito un 18enne. Sul posto, poco dopo le 21, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù e la polizia ferroviaria, oltre a un’ambulanza e un’automedica. I soccorsi sono scattati in codice rosso, cioè massima gravità. Per il giovane si è reso necessario il trasporto in ospedale, al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove è stato portato in codice giallo, ovvero media gravità. Le indagini sono ancora in corso, resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.