Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, celebrazioni anche nel Comasco

Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate: dopo le celebrazioni di mercoledì 4 novembre, nuovi appuntamenti nel Comasco anche oggi, domenica 8. Un’occasione per ricordare il sacrificio dei quasi settecentomila soldati morti per difendere l’Italia durante la prima guerra mondiale.

Giornata dell’Unità e delle Forze Armate, domenica appuntamento nel quartiere comasco di Albate

A Como il Gruppo Alpini di Albate con l’Associazione nazionale combattenti e reduci di Albate ha organizzato la commemorazione dell’anniversario della vittoria, giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Oggi alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Albate, è stata celebrata la messa commemorativa dedicata a caduti e dispersi in tutte le guerre e nelle missioni di pace. Poi la sfilata al Monumento ai Caduti di Albate.

Le celebrazioni a Blevio

Celebrazioni organizzate anche a Blevio. La mattinata è partita alle 9.15, con il ritrovo in Comune di autorità, istituzioni, associazioni e cittadini.

Giornata dell’Unità e delle Forze Armate, le celebrazioni di domenica 8 novembre a Blevio

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, si è tenuto in piazza Roma l’omaggio ai caduti. Infine, in piazza Lucini l’omaggio a Enrico Caronti, martire della resistenza.

L’omaggio ai caduti a Blevio

La cerimonia è stata accompagnata dal corpo musicale di Torno.