Plesio, malore fatale in montagna. Muore escursionista 77enne di Calco

Plesio, malore fatale lungo il sentiero per un uomo di 77 anni di Calco che assieme ad altri compagni si era ritrovato per una passeggiata in montagna. Ieri mattina mentre la comitiva percorreva il tratto in direzione rifugio “Menaggio” l’uomo, Franco Mauri, ha accusato un malore, probabilmente un infarto. Nonostante i soccorsi tempestivi – si sono attivati Soccorso Alpino e Croce Rossa ed elicottero – purtroppo il 77enne non ce l’ha fatta. Il decesso è stato constatato all’arrivo all’ospedale di Menaggio.