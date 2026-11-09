Il nuovo sistema DAS all’ospedale Valduce e a Villa Beretta per la copertura mobile multi-operatore

Duecentoquaranta antenne sulla superficie di 22mila metri dell’ospedale Valduce di Como, che conta 260 posti letto; 80 antenne sugli 8.500 metri quadrati del Centro di Riabilitazione Villa Beretta di Costa Masnaga, che conta 99 posti letto: nelle due strutture è stato realizzato il nuovo sistema DAS (Distributed Antenna System) di INWIT per la copertura mobile multi-operatore e l’integrazione tra sensoristica indossabile – ovvero l’insieme di sensori integrati in dispositivi da indossare che monitorano parametri corporei e ambientali -, Intelligenza Artificiale e sicurezza digitale, per una sanità predittiva e personalizzata. Il sistema consente agli utenti di beneficiare di una copertura mobile più stabile e performante. Una connettività che crea le condizioni per lo sviluppo di servizi digitali avanzati e di nuove applicazioni in ambito sanitario.

La presentazione oggi al Valduce con il sottosegretario all’Innovazione Tecnologica, Alessio Butti.

La copertura del Valduce e di Villa Beretta rappresenta una nuova tappa del percorso di abilitazione digitale della sanità nei territori di Como e Lecco avviato nel 2024. Con Sant’Anna, Erba-Renaldi, Manzoni e Merate, le sei strutture coinvolte contano 1.215 antenne, oltre 241.000 metri quadrati coperti e quasi 1.600 posti letto.