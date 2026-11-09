A Como pochi medici di medicina generale, Spata: “Mancano almeno 50 professionisti in provincia”

L’ultimo bando per la scuola di specializzazione ha registrato meno candidati rispetto ai posti disponibili e il numero di professionisti sul territorio comasco è insufficiente. La carenza di medici di medicina generale resta una criticità in provincia di Como e servirebbero dai 50 ai 100 camici bianchi in più per garantire l’assistenza ideale a tutti i cittadini.

Gianluigi Spata, presidente dell’ordine dei medici di Como conferma la difficoltà e fa un quadro della situazione. Inevitabile aumentare il numero di pazienti assegnati a ciascun medico di base, mentre l’Asst Lariana sta mettendo in campo anche altre soluzioni tampone per far fronte all’emergenza.