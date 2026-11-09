MECI festeggia 40 anni: dal 20 al 22 novembre a Lariofiere la Mostra delle costruzioni

MECI, la Mostra dell’Edilizia Civile e Industriale, compie 40 anni e torna a Lariofiere cambiando collocazione sul calendario: l’appuntamento è dal 20 al 22 novembre e non più in primavera. Un format che supera la dimensione strettamente espositiva per rafforzare la capacità di generare relazioni e opportunità di business. Saranno tre giorni di incontri, formazione e approfondimenti, con la partecipazione di tutta la filiera, dai progettisti agli architetti fino alle imprese artigiane e di costruzione.

Tra i temi al centro della tre giorni, il ricambio generazionale, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nelle imprese, l’epoca del post-superbonus e le misure previste per il 2027, e infine i rincari delle materie prime che hanno messo in difficoltà il settore.