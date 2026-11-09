Rilancio dell’ospedale di Menaggio: nuova organizzazione del pronto soccorso e più servizi

Nuova organizzazione del pronto soccorso e collaborazione tra ospedali. Al via un anno di sperimentazione all’Ospedale di Menaggio. L’obiettivo è il rilancio della struttura dopo una fase di incertezza causata dalla riduzione dei servizi legata anche alla carenza di personale.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il progetto ‘Menaggio Ospedale in Rete’, un nuovo modello di collaborazione tra aziende sanitarie per rafforzare il presidio Erba-Renaldi e garantire maggiore continuità dei servizi ai cittadini del Medio e Alto Lario.

La delibera, approvata su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, e di concerto con l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, il comasco Alessandro Fermi, mira a superare le criticità nel reperimento di personale sanitario e a consolidare nel tempo l’offerta assistenziale dell’ospedale di Menaggio, struttura strategica per un territorio caratterizzato da una particolare conformazione geografica e da tempi di percorrenza significativi verso le altre strutture ospedaliere.



Il progetto prevede il coinvolgimento coordinato di Regione Lombardia, Asst Lariana, AREU e di alcune tra le principali strutture sanitarie lombarde: Asst Fatebenefratelli Sacco, Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Asst Santi Paolo e Carlo, Asst di Lecco e Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Ats Insubria.

Uno degli elementi centrali del progetto è la nuova organizzazione del Pronto Soccorso. La gestione organizzativa e professionale delle attività di emergenza-urgenza sarà affidata ad AREU, con il compito di coordinare le professionalità necessarie e assicurare l’integrazione con la rete regionale dell’emergenza. La responsabilità della gestione complessiva del presidio resterà invece in capo ad Asst Lariana, che continuerà a garantire il coordinamento operativo locale e l’integrazione delle attività nell’organizzazione aziendale.



Le strutture coinvolte metteranno a disposizione professionisti, competenze specialistiche e attività di formazione. La collaborazione potrà svilupparsi attraverso équipe interaziendali, teleconsulti con gli specialisti degli ospedali partner, protocolli clinici condivisi e percorsi di presa in carico e di trasferimento dei pazienti verso i centri di maggiore complessità.

Tra gli ambiti prioritari figurano, oltre al Pronto Soccorso e alla medicina d’urgenza, l’anestesia e la gestione del paziente critico, la medicina interna, la diagnostica radiologica e di laboratorio, la chirurgia e l’ortopedia. Le aree definitive saranno individuate sulla base dei bisogni del territorio e della disponibilità delle aziende partecipanti.



“Ci siamo impegnati per garantire il futuro della struttura – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso -. Vogliamo superare le difficoltà legate alla carenza di personale, assicurare maggiore continuità ai servizi e rafforzare l’assistenza. L’obiettivo è che l’ospedale possa contare su una rete stabile di professionisti e competenze, mantenendo il proprio ruolo di riferimento per i cittadini del territorio. Prima delle festività natalizie andrò con l’assessore Fermi a Menaggio per condividere con la cittadinanza questo progetto innovativo, unico in Italia”.

“Avevamo promesso attenzione per l’ospedale di Menaggio e così è stato – ha affermato l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi -. Il progetto che stiamo avviando ha l’obiettivo di costruire una rete stabile di collaborazione tra l’Erba-Renaldi e altre strutture sanitarie lombarde di altissimo livello, per consolidare i servizi essenziali del presidio, assicurare maggiore continuità assistenziale, mettere in comune le competenze e rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio. Non si tratta quindi di inviare personale in modo temporaneo, ma di costruire un programma duraturo, grazie a un modello organizzativo condiviso. Ci aspettiamo maggiore sicurezza nei percorsi assistenziali, maggiore attrattività dell’ospedale di Menaggio e un rafforzamento professionale delle équipe presenti”.



Il progetto si svilupperà attraverso una prima fase di analisi e progettazione, seguita dalla predisposizione di un piano operativo e dall’avvio graduale delle attività. La sperimentazione avrà una durata iniziale di dodici mesi, con una verifica intermedia dopo sei mesi e una valutazione conclusiva per decidere la prosecuzione e l’eventuale messa a regime del modello. La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia si occuperà di pianificazione, coordinamento e monitoraggio dell’iniziativa. Il modello potrà inoltre diventare un riferimento per altri presidi lombardi che affrontano analoghe difficoltà organizzative e territoriali.

LE REAZIONI DEI CONSIGLIERI COMASCHI



«Fin dall’inizio ho ribadito che l’Ospedale di Menaggio non può essere considerato alla stregua di qualsiasi altra struttura. Per i residenti del Centro e Alto Lago e delle valli circostanti, poter contare su un presidio sanitario efficiente e su un Pronto Soccorso operativo è una necessità imprescindibile». Ha sottolineato la consigliera regionale del lago Anna Dotti (Fratelli d’Italia). «Mettere in rete i grandi ospedali con quelli più piccoli, condividendo professionalità e competenze, significa rafforzare i servizi sanitari, assicurare continuità assistenziale e maggiore sicurezza ai cittadini». Aggiunge la collega dell’Alto Lago Gigliola Spelzini (Lega). “Dopo due gare andate a vuoto, finalmente si trova una soluzione che speriamo sia quella giusta e che porti beneficio al territorio” è quanto afferma Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd. “Rimane, tuttavia, un punto di partenza, perché dopo l’iniziale ipotesi di chiusura e ogni altra possibilità sfumata, aspettiamo l’attuazione concreta, in particolare per quanto riguarda il Pronto soccorso e tutti i servizi essenziali per il territorio”, aggiunge l’esponente dem.

“Sono orgoglioso di essermi speso personalmente insieme a tutti i colleghi del territorio perché di fronte al bene primario della salute in una zona così importante tutto il resto passa in secondo piano e qualsiasi sforzo diventa un dovere” ha concluso da Forza Italia, Sergio Gaddi.