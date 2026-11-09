Tappa a Como per l’Istituto Marangoni Milano, le sfilate al centro dell’incontro allo Yacht Club

Tappa a Como per l’Istituto Marangoni Milano. Ieri, a partire dalle ore 16, allo Yacht Club Como, in viale Puecher, in programma il talk “La sfilata come esperienza multisensoriale e nuovo modello di brand experience”. Moderatore dell’incontro è stato Angelo Ruggeri, Fashion Journalist, Tutor e Alumnus di Istituto Marangoni Milano, che ha guidato una riflessione sull’evoluzione delle sfilate di moda e sulle nuove forme di comunicazione e narrazione dei brand nel panorama contemporaneo.

Da momento tradizionalmente dedicato alla presentazione delle collezioni, la sfilata si è – infatti – progressivamente trasformata in uno strumento di comunicazione capace di andare oltre la passerella, coinvolgendo il pubblico attraverso esperienze immersive e linguaggi differenti. Spazio, musica, immagini e stimoli sensoriali diventano elementi fondamentali nella costruzione di un racconto che esprime l’identità del marchio e ne rafforza il posizionamento.