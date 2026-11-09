L’attacco all’Italia dal Canton Ticino dopo le manifestazioni. Quadri: “Chiudere le frontiere”

“Se l’Europa brucia, non dobbiamo farci incendiare – Via la feccia d’importazione”.

Come in altre circostanze Lorenzo Quadri, Lega dei Ticinesi, non usa certo giri di parole e non perde occasione per attaccare l’Italia.

Questa volta il punto di partenza del consigliere nazionale per il Cantone Ticino sono le manifestazioni delle scorse settimane e i relativi danni registrati nel capoluogo lombardo e in altre città europee.

“Dietro alle devastazioni in Francia, a Milano e altrove c’è l’odio rosso degli estremisti – spiega Quadri – che vanno a manina con i migranti non integrati e non integrabili. Quanto sta accadendo a pochi chilometri dai nostri confini è un motivo in più per chiudere le frontiere”.

L’esponente della Lega dei Ticinesi dà quindi appuntamento alle urne e torna a citare l’iniziativa popolare «Per la protezione delle frontiere», sostenuta anche dal Mattino e dalla Lega, è riuscita ufficialmente il 20 novembre 2025, dopo una serie di passaggi, valutazioni e stop, in dicembre si esprimerà il plenum della Camera Alta. Poi la palla passerà al Nazionale.

“L’iniziativa chiede, tra l’altro, la reintroduzione di controlli sistematici alle frontiere. In questo modo – sottolinea Quadri – si potranno bloccare i finti rifugiati, i delinquenti stranieri e anche i casseur di sinistra, i maranza, gli islamisti eversivi in arrivo dal Belpaese”.

A supporto delle sue tesi Quadri cita una serie di numeri relativi alla Confederazione, sostenendo – in sintesi – la prevalenza di persone straniere tra chi commette reati in Svizzera.