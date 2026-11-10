Fai, ultimo mese per il censimento: ai primi posti nella classifica lombarda il Faro Voltiano

Ultimo mese per partecipare a “I Luoghi del Cuore”, il censimento promosso dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, e votare i luoghi più amati, compiendo un gesto concreto per la loro tutela e valorizzazione. Ai primi posti della classifica provvisoria in Lombardia, si trova anche un bene comasco, il Faro Voltiano di Brunate, che ad oggi ha ottenuto 5.606 voti, raggiungendo il 39esimo posto a livello nazionale.

Il faro è attualmente chiuso, in attesa di interventi di manutenzione straordinaria annunciati dall’amministrazione comunale, con l’auspicio che torni a essere fruibile nel marzo 2027, in occasione del bicentenario della morte dello scienziato.

Sempre in provincia di Como si sta votando anche il Borgo Medievale di Gnallo, un nucleo di case in pietra calcarea raggiungibile attraverso un’antica mulattiera. Situato tra il Lario e il Ceresio, nella frazione di Carlazzo, fu abitato fino al XIX secolo, per poi essere recuperato a partire dagli anni Ottanta grazie a un importante progetto di riqualificazione. Per ora il borgo ha ottenuto 1.746 voti, collocandosi al 111esimo posto.

La gara è aperta e tutto può succedere nell’ultimo mese di censimento. Oltre un milione di segnalazioni sono già state raccolte ed è possibile votare fino al 15 dicembre. Oltre centocinquanta realtà, tra associazioni, Comuni, parrocchie, ma anche comitati nati proprio per la partecipazione al censimento e moltissime scuole, in tutta Italia stanno raccogliendo voti per i luoghi che hanno a cuore. Oltre 70 hanno già superato la soglia delle 3.000 segnalazioni che consentono, dopo la chiusura del censimento, l’accesso al Bando per la candidatura di progetti e la richiesta di un sostegno economico, con un sistema che ha permesso dal 2003 a oggi di sostenere 180 progetti in tutta Italia, grazie al programma di FAI e Intesa Sanpaolo.

Chi salirà sul podio nazionale si aggiudicherà, rispettivamente, 70.000, 60.000 e 50.000 euro, con la presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione culturale.

Tra gli altri luoghi ai primi posti della classifica provvisoria in Lombardia, l’Abbazia Benedettina di Rodengo dei Santi Nicola e Paolo VI, nel Bresciano, l’Abbazia di San Benedetto in Vallalta, ad Albino, in provincia di Bergamo, il Ponte San Michele, a Paderno d’Adda, nel Lecchese, Cascina Monluè a Milano, il Santuario della Madonna del Castello, a Carpenedolo, nel Bresciano, il Santuario di Santa Maria Assunta, a Magenta, il Municipio di Clusone e l’Orologio Astronomico Fanzago, e lo Spirit de Milan a Milano.