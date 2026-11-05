Como, l’ex Uli di via Pessina verso la riapertura. Ats Insubria: “Il 27 novembre l’inaugurazione”

L’ex Palazzo Uli (Unione fascista dei Lavoratori dell’Industria) verso la riapertura. Dopo i lavori avviati lo scorso anno, Ats Insubria annuncia che il 27 novembre alle 11 è prevista l’inaugurazione dell’immobile di via Pessina. L’edificio vincolato e oggetto di interventi di riqualificazione e valorizzazione, rappresenta un punto di incontro tra tutela del patrimonio architettonico e funzione pubblica. La cerimonia segnerà simbolicamente la restituzione al territorio di un luogo storico che continuerà a ospitare attività istituzionali. Il palazzo, progettato tra il 1940 e il 1943 da un team guidato dall’architetto Cesare Cattaneo, si colloca a ridosso della Casa del Fascio. Il cantiere ha beneficiato di un finanziamento di Regione Lombardia da 850mila euro. Ats Insubria, che ne è proprietaria, ha in corso da tempo colloqui con il Politecnico di Milano.

Sulla riapertura interviene il consigliere regionale comasco Sergio Gaddi, storico dell’arte che in attesa di indicazioni ufficiali guarda al futuro: “Mi auguro – dice – che l’immobile di via Pessina possa avere un domani anche una funzione espositiva come punto di documentazione e approfondimento sul patrimonio razionalista comasco. A mio avviso – conclude Gaddi – mentre Palazzo Terragni è monumento di se stesso e come tale deve mantenere sua integrità strutturale e simbolica. L’ex Uli è naturalmente predisposto all’attività espositiva”.