Disturbi alimentari, in sei anni casi raddoppiati e in Lombardia aumenti del 160%

Anoressia e bulimia, in Lombardia casi quasi triplicati in sei anni. E non va meglio in provincia di Como. Lo confermano i dati di Ats Insubria. In generale, numeri alla mano, i casi di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione erano 1.218 nel 2019 e sono saliti a 2.844 nel 2025, con un aumento del 133%. Vale la pena precisare però che Ats Insubria include sia larga parte della provincia di Como sia quella di Varese. Restano però numeri allarmanti, praticamente più che raddoppiati. E se a livello regionale nel 2019 erano 7.576, sei anni dopo sono saliti a 19.534. Una crescita intorno al 160%.

Nel dettaglio, Ats Insubria registrava 511 casi di anoressia nel 2019 e 1.234 nel 2025. Erano 268 i casi di bulimia sette anni fa, mentre lo scorso anno se ne contavano 581. In entrambi i casi, ancora una volta, i numeri sono più che raddoppiati. Un trend che si conferma anche a livello regionale: il 2025 si è chiuso con 8.959 casi di anoressia e 3.500 di bulimia. E si tratta soprattutto di ragazze: nel primo caso, su quasi 9000 pazienti, le donne sono 8.295. Nel secondo sugli oltre 3000 casi, gli uomini sono 277. E non è tutto, perché la categoria “nas” che comprende altre patologie legate all’alimentazione, conta 9.364 casi in Lombardia, a cui si aggiungono 1.314 casi di altri disturbi specifici. Nel Comasco sono, rispettivamente, 1.394 e 224. In sei anni i decessi contati da Ats Insubria sono 84. 537 il numero complessivo in Lombardia. È quanto emerge dal secondo report epidemiologico su queste patologie realizzato raccogliendo i dati di tutte le Ats lombarde.

Si tratta di un “quadro epidemiologico sostanzialmente allineato a quello regionale”, commentano da Ats Insubria. Nel dettaglio, nel periodo 2019-2025 Ats Insubria presenta un valore medio che sfiora i 21 nuovi casi per 100mila assistiti (è di 20,8 per l’esattezza), sostanzialmente in linea con quello lombardo (che è di 21,2). Numeri in aumento nell’arco di sei anni, dicevamo, mentre il dato relativo al solo 2025 evidenzia un calo rispetto all’anno precedente. “Nel complesso – concludono dall’azienda sanitaria locale – Ats Insubria presenta un carico epidemiologico dei disturbi alimentari comparabile a quello regionale, con una crescita della prevalenza nel tempo e una riduzione dei nuovi casi identificati nel 2025 che richiede ulteriori verifiche, senza che i dati disponibili consentano di attribuirne una causa specifica”. In termini assoluti, i nuovi casi identificati in Ats Insubria passano dai 321 del 2024 ai 235 registrati nel 2025.

“Le differenze territoriali – precisano ancora da Ats Insubria – devono essere interpretate con cautela, considerando che i dati derivano dai flussi amministrativi sanitari e rappresentano i casi intercettati dal sistema dei servizi. Le variazioni osservate possono pertanto risentire, oltre che di fattori epidemiologici, anche delle caratteristiche dell’offerta assistenziale, dell’accessibilità ai servizi, della sensibilità diagnostica e delle modalità di codifica”.

Vale infatti la pena precisare che i dati raccolti nel report raccontano quante persone sono state in cura esclusivamente negli ospedali e negli ambulatori pubblici. Ma non tiene conto di chi si rivolge alle strutture private né di chi, per paura o difficoltà di accesso ai servizi, non segue alcun percorso. I numeri comunque rappresentano un campanello d’allarme, nel Comasco, nel territorio varesino come nel resto della Lombardia. E all’incubo di anoressia e bulimia, si aggiunge l’allarme minori.