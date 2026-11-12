Motori e spettacolo: su Etv alle 20.45 lo speciale sul Rally Aci Como 2026

Il sipario sul Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este è calato lo scorso fine settimana, lasciando in eredità un’edizione intensa e tecnicamente selettiva. Questa sera alle 20.45 su Espansione Tv una occasione per rivivere la corsa lariana con uno speciale interamente dedicato ai protagonisti e ai momenti chiave della manifestazione.

Nello speciale, le immagini e i passaggi più significativi (compresi quelli sulla prova speciale “Città di Como”, alle porte della città) le interviste ai protagonisti e la cronaca di una competizione che ha delineato i propri valori sulla distanza, offrendo spunti tecnici di rilievo e confermando la durezza e il fascino senza tempo dell’appuntamento comasco.