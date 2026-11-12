Dote scuola, dalla Regione 28 milioni di euro. L’assessore Tironi: “Aiuto per pagare le rette”

Con una dotazione finanziaria di 28 milioni di euro anche quest’anno, con la Dote Scuola – componente Buono Scuola, la Regione assegna un contributo a fondo perduto a studenti residenti in Lombardia, a parziale rimborso del pagamento delle rette di frequenza in Istituti scolastici (paritari e statali) con sede in Lombardia.

Per accedere al contributo, bisogna dimostrare di frequentare corsi a gestione ordinaria nelle Scuole elementari, medie e superiori, paritarie o statali, che prevedano un piano di rette di frequenza.

È inoltre necessaria una certificazione Isee in corso di validità per l’anno 2026 inferiore o uguale a 40.000 euro. Il valore del Buono Scuola è tra i 300 ed i 2.000 euro, in relazione al reddito e all’ordine e grado di Scuola frequentata e non può, in ogni caso, superare l’entità della spesa effettivamente sostenuta. Sulla base dei dati riferiti alla scorsa edizione i potenziali beneficiari potrebbero essere circa 28.000 studenti.

La presentazione delle domande è consentita fino alle ore 12 del 10 dicembre 2026.

Il contributo è erogato sotto forma di buono digitale, utilizzabile entro il 30 giugno 2027 a favore della Scuola dove lo studente terminerà l’anno scolastico 2026/2027. Non sono ammesse al contributo – vale la pena ricordarlo – costi per vitto e alloggio, spese straordinarie o per attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa.

“Sosteniamo il diritto delle famiglie lombarde a scegliere liberamente il percorso educativo dei propri figli – commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – senza che le condizioni economiche rappresentino un ostacolo. Con 28 milioni di euro di risorse regionali, il Buono Scuola offre un aiuto concreto per il pagamento delle rette. Vogliamo garantire a un numero sempre maggiore di studenti – aggiunge – l’opportunità di accedere al percorso formativo più adatto alle proprie esigenze e aspirazioni. Il nostro obiettivo è promuovere un sistema scolastico inclusivo, nel quale il talento e le capacità di ciascun ragazzo possano trovare spazio e valorizzazione”.