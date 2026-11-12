Transizione in Comune, bando da 5 milioni di euro di Fondazione Cariplo

Cambiamenti climatici, ondate di calore e aumento della povertà energetica. Fondazione Cariplo interviene per la prima volta con un bando pensato per far fronte a queste nuove esigenze. “Transizione in Comune” ha l’obiettivo di rafforzare la resilienza climatica e sociale delle comunità urbane, promuovendo interventi integrati che coniughino sostenibilità ambientale, inclusione sociale, tutela della salute e riqualificazione degli spazi cittadini.

Con un budget complessivo di 5 milioni di euro, il bando si rivolge ai capoluoghi di provincia della Lombardia, con esclusione del Comune di Milano, oltre che alle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Le candidature dovranno essere presentate attraverso partenariati che coinvolgano, oltre all’amministrazione comunale, almeno due organizzazioni private non profit attive in ambito ambientale e in ambito sociale.

L’obiettivo è sostenere lo sviluppo di progetti locali di transizione equa che interessino le aree urbane maggiormente esposte agli effetti del cambiamento climatico e capaci di intervenire concretamente per migliorare la qualità della vita delle persone. Particolare attenzione sarà dedicata ai territori caratterizzati da maggiori condizioni di povertà e vulnerabilità, attraverso iniziative che favoriscano la collaborazione tra amministrazioni pubbliche, enti del terzo settore, servizi sociosanitari e cittadini.

“La transizione climatica può e deve essere anche una transizione sociale – afferma Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo – Con questo bando vogliamo supportare le città a trasformare una sfida globale in risposte concrete e accessibili, capaci di raggiungere le persone più fragili e i quartieri più esposti”.

Creazione di oasi e rifugi climatici, interventi di forestazione urbana, promozione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, attivazione e rafforzamento di reti e servizi di supporto alle persone in condizioni di fragilità e realizzazione di iniziative di educazione energetica e prevenzione sanitaria sono esempi di progetti che potranno essere realizzati. Il bando è articolato in due fasi e la scadenza della prima, entro la quale devono pervenire le manifestazioni di interesse, è il 16 marzo 2027.