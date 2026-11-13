Allarmi bomba nelle scuole, la circolare del Viminale: “Inattendibile la minaccia con mail seriali”

“E’ da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere seriale, costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la stessa provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari”. E’ l’indicazione contenuta nella circolare del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, inviata in mattinata a prefetti e questori, con le indicazioni operative in caso di allarmi dopo i casi registrati in migliaia di scuole italiane nei giorni scorsi.
Tutto ciò “salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come il ritrovamento di oggetti sospetti, la rilevazione – anche attraverso gli impianti di videosorveglianza – di anomalie che possano essere collegate alla minaccia, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio”.
Dunque, nel caso di elementi concreti di minaccia, il questore potrà disporre, secondo le circostanze, delle verifiche, senza compromettere, dove non sia indispensabile, la continuità dei servizi.
“Solo dove ritenuto necessario – viene precisato nella circolare – il questore proporrà al prefetto l’evacuazione della struttura”. Il Dipartimento della pubblica sicurezza curerà, attraverso il Centro Situazioni, “il raccordo informativo con gli uffici territoriali, favorendo la rapida condivisione delle segnalazioni e degli elementi utili a valutare l’attendibilità della minaccia”.
Un passaggio della circolare riguarda anche la comunicazione. “La gestione delle minacce seriali richiede particolare attenzione anche rispetto alle modalità della comunicazione pubblica, – si legge – considerato che la diffusione incontrollata di notizie relative agli allarmi può contribuire ad amplificarne gli effetti e ad accrescere il senso di insicurezza nella popolazione”.