Dietro la consolle dei grandi organi del Duomo di Como. L’organista racconta i lavori in corso

Tecnici al lavoro nel Duomo di Como, dove a fine ottobre è partita la manutenzione straordinaria dei grandi organi monumentali della Cattedrale, segnati da anni di utilizzo. I lavori andranno avanti fino ad aprile e sono stati possibili grazie ad una raccolta fondi lanciata a maggio, che nel giro di 4 mesi ha raggiunto l’obiettivo dei 70.000 euro. Soldi arrivati per metà dalla Fondazione della Comunità Comasca, che ha messo a disposizione anche la propria piattaforma per le donazioni online, e per il resto da privati cittadini, associazioni e aziende comasche. A regia dell’intera operazione c’è il Capitolo della Cattedrale, che ha promosso la raccolta e coordinato il progetto, e che nel risultato legge l’attenzione del territorio verso il patrimonio storico e musicale del Duomo.

Fondi che, si diceva, serviranno a rimettere in forma 5 corpi d’organo e oltre 6.500 canne custodite nelle grandi casse in legno del Seicento, tra i complessi più importanti della Lombardia. Ogni corpo ha infatti il proprio nome e la propria voce, dal Grand’organo all’Eco, dal Corale ai 2 organi espressivi, ma tutti si suonano dalla stessa consolle con le tastiere dell’organista. Strumenti che conosce bene il maestro Lorenzo Pestuggia, organista titolare della Cattedrale, che segue il progetto insieme al maestro di cappella don Nicholas Negrini.

Sul piano tecnico l’intervento è stato affidato al maestro organaro Ilic Colzani della Colzani organi di Bulgarograsso, che tiene a precisare come il lavoro sia «di manutenzione, non di restauro». L’obiettivo è dunque restituire agli organi la piena efficienza, e i tecnici si concentrano soprattutto su 2 fronti. Da una parte c’è l’impianto elettrico, cioè la rete di collegamenti che porta i segnali dalla consolle alle varie sezioni sparse nella chiesa, già in buona parte rinnovato in attesa dell’aggiornamento della parte elettronica. Dall’altra ci sono i mantici, che raccolgono l’aria e la spingono nelle canne, tanto da essere considerati il polmone dell’organo. Proprio nei mantici le membrane di pelle e le parti in legno si sono consumate, al punto che lo strumento rischia di perdere fiato, per questo vanno ricostruite in laboratorio prima di tornare al loro posto.