Special Circuit Vedovati a Monza, Marco Butti parte con il numero 1

L’Autodromo Nazionale Monza si prepara a chiudere la stagione agonistica ospitando la decima edizione dello Special Rally Circuit by Vedovati Corse. Al via 72 equipaggi.L’evento si svolgerà sabato 14 e domenica 15 novembre. Il percorso misura complessivamente 89,170 chilometri, di cui 86,800 cronometrati, suddivisi in quattro prove speciali.

Sabato sarà dedicato alle ricognizioni e allo shakedown, in programma dalle 14. Domenica si farà sul serio: partenza alle 8.31, PS1 Vedovati alle 8.38 (23,78 km), PS2 Special Vedovati alle 11.09 (19,62 km), PS3 Vedovati alle 13.36 e PS4 Special Vedovati alle 16.07. L’arrivo finale è previsto alle 16.30.

Tra i nomi più attesi spicca il comasco Marco Butti, 21 anni, con il numero 1 vincitore di questa gara nel 2021, fresco campione europeo Tcr, al via con Paolo Zanini su Toyota Yaris GR, reduce dalla partecipazione al Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este, chiuso al settimo posto assoluto. Altri lariani al via, Marco Luchi e Attilio Martinelli (su Skoda Fabia) e Andrea Botta (Vw Polo).

Per gli appassionati l’ingresso all’Autodromo sarà gratuito: si pagherà soltanto il parcheggio.