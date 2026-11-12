Nel Comasco 249 ambulanti in meno in 9 anni. L’appello di Confesercenti al Governo

In provincia di Como le imprese ambulanti sono passate da 906 nel 2015 a 657 nel 2024, con una riduzione di 249 unità (-27,5%). Dai dati della Camera di Commercio di Como-Lecco, che confermano la situazione di un settore in crisi, parte una richiesta del direttore di Confesercenti Como, Angelo Basilico, che sollecita un intervento normativo per superare un’incertezza che – dice – da oltre quindici anni penalizza gli ambulanti.

“Il Governo – dichiara Basilico – intervenga per verificare l’effettiva disponibilità dei posteggi per gli ambulanti nei mercati, che per oltre un quarto risultano non assegnati, prima di procedere con un inutile e dannoso bando di assegnazione dei posteggi stessi, in applicazione ai principi della concorrenza dettati dalla direttiva Bolkestein dell’Unione Europea. Ai Comuni si dica chiaramente di non mettere a bando i posteggi e gli vengano date indicazioni chiare per il rinnovo delle concessioni del commercio su aree pubbliche: si mettano a bando solo quelli liberi”.

“L’obbligo di assegnare le concessioni attraverso bandi, – continua Basilico – senza una preventiva valutazione della disponibilità degli spazi, rischia di tradursi in un inutile e costoso aggravio burocratico per i Comuni e per le imprese, senza rispondere alle esigenze di un settore che ha soprattutto bisogno di stabilità e rilancio. Una possibile soluzione – conclude – arriva dal decreto Infrastrutture recentemente approvato dal Governo, che per le concessioni demaniali turistico-ricreative introduce un percorso di verifica dell’effettiva scarsità delle risorse. Prima di imporre nuovi bandi occorre verificare se gli spazi disponibili siano effettivamente una risorsa scarsa”.