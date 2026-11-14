Allarmi bomba nelle scuole, il prefetto: “Dobbiamo farci trovare pronti in caso di minacce”

Gli allarmi bomba che nei giorni scorsi hanno colpito migliaia di scuole italiane, anche comasche, potrebbero verificarsi di nuovo. “Dobbiamo farci trovare pronti”, ha sottolineato il prefetto di Como Corrado Conforto Galli, che nelle scorse ore ha inviato a tutti gli enti locali, agli uffici pubblici e agli erogatori di servizi le indicazioni contenute nella direttiva del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Di fronte a minacce massive – dice il prefetto – occorre sangue freddo, occorre non farsi prendere dal panico e soprattutto serve un protocollo di intervento molto preciso. Bisogna segnalare queste minacce al 112, in modo da evitare duplicazioni di segnalazioni, si rende tutto più coordinato in un contesto in cui la tempestività è l’aspetto fondamentale per rendere efficace l’attività di controllo delle forze di polizia. Solo nei casi in cui ci saranno degli elementi concreti, si potrà valutare l’evacuazione, che disporrò io sentito il questore”.

Intanto proseguono le indagini sull’origine delle mail. “L’attività di intelligence degli organi della cybersicurezza della magistratura stanno facendo il loro lavoro – continua Conforto Galli – Non abbiamo ragionevolmente elementi per poter dire che ci saranno ulteriori attacchi a settori diversi. Ma noi ci dobbiamo far trovare pronti di fronte a eventuali minacce dello stesso genere o atti emulativi”.