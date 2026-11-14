Ubriaca, si spoglia in strada e si scaglia contro gli agenti. 50enne arrestata dalla polizia locale

Si scaglia contro gli agenti della polizia locale, si rifiuta di fornire le generalità e si spoglia in strada. Una 50enne ucraina è stata arrestata ieri sera a Como.

Da quanto ricostruito intorno alle 19, una pattuglia del servizio bike, è intervenuta in piazza Medaglie d’Oro Comasche per controllare due persone ubriache.

Durante le operazioni di identificazione, mentre l’uomo si è mostrato collaborativo ed è stato sanzionato, la donna ha assunto un atteggiamento particolarmente aggressivo. Nonostante i tentativi degli agenti di riportarla alla calma ha iniziato a inveire contro di loro, arrivando a denudarsi parzialmente in strada davanti ai passanti.

Poi si è scagliata contro gli agenti con calci alle gambe e tentando di schiaffeggiarli e colpirli un telefono cellulare e un accendino.

Gli operatori, dopo ripetuti tentativi di riportare la situazione alla calma, sono stati costretti a immobilizzarla e a richiedere l’intervento di una pattuglia di supporto. E’stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale oltre che sanzionata per ubriachezza.

Dopo il processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e la donna condannata a 4 mesi e 20 giorni di reclusione, con il beneficio della sospensione della pena.