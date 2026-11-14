Inflazione, boom dall’inizio della guerra nel Golfo Persico: a Como la fiammata più alta con il +5,4%

Dall’inizio del conflitto nel Golfo Persico, a febbraio, in Italia l’inflazione è aumentata del 4,4%. Tra gli 80 Comuni capoluogo di provincia che l’Istat monitora mensilmente, in questi primi 7 mesi di guerra la città che ha subito la fiammata inflazionistica più importante è stata Como con il +5,4%. Il capoluogo lariano è seguito da Siena e Lucca, che registrano un +5,1%, Firenze, Trieste, Verona, Vicenza e Siracusa con un +4,6%. L’analisi è dell’Ufficio studi della CGIA su dati Istat.

Le voci più interessate dai rincari sono state le bollette dell’energia elettrica e del gas con +28,7 per cento, l’uso di mezzi di trasporto personali con il +13,8 e i servizi di trasporto pubblici con +9, le apparecchiature per l’informazione e la comunicazione come cellulari, computer, tablet, tv con +8,3 e i servizi di alloggio come alberghi, villaggi vacanze, ostelli, con il +6,1 per cento. Le uniche voci che in questi ultimi 8 mesi hanno registrato una variazione negativa sono state gli acquisti dei veicoli con il -0,1 per cento, le bevande alcoliche con -1,3, gli elettrodomestici con il -2,2 e i pacchetti vacanze con il -8,1.

Gli effetti dello scontro bellico, dunque, hanno contribuito a innalzare l’inflazione, grazie, in particolare, ai rincari di luce, gas, carburanti, elettronica di consumo e delle strutture ricettive. Nello specifico, il gas da riscaldamento ha subito un aumento del 39,2%, il diesel del 32,2% e la benzina del 22,7%.

Ora, con l’arrivo dell’inverno il peso delle bollette potrebbe farsi sentire in misura importante, sia per le famiglie sia per le piccole imprese. A rischiare maggiormente sono i nuclei e le attività economiche più fragili, quelle con meno margini per assorbire i rincari. Il problema potrebbe non fermarsi all’energia. “Se la tendenza degli ultimi tre mesi dovesse proseguire, – spiegano dalla Cgia – anche i prodotti alimentari rischiano di subire aumenti molto significativi. E a pagarne il prezzo più alto sarebbero le famiglie a basso reddito”. Un altro rischio è il crollo del potere d’acquisto e dei consumi, con possibili conseguenze su negozianti e artigiani.

“Il caro vita “esploso” negli ultimi mesi ha una causa precisa – conclude la Cgia – l’impennata dei prezzi dell’energia. Ed è su questo fronte che bisogna agire per attenuarne gli effetti, mettendo un freno ai rincari di gas, elettricità e carburanti. Replicando a livello europeo la misura già adottata tra il febbraio 2023 e il gennaio 2025: il tetto al prezzo del gas in tutta l’Ue”.