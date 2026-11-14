E’ la giornata della Colletta Alimentare, nel Comasco spesa solidale in 130 supermercati

Oggi è la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, in cui è possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà.

I volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso, prodotti per colazione e merenda.

Nel 2025, in occasione della 29ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, la Lombardia ha raccolto 1.950 tonnellate di alimenti, con un incremento del 5,4% rispetto all’anno precedente.

In provincia di Como saranno 130 i supermercati dove poter partecipare alla raccolta.

“La proposta della Colletta è semplice e di immediata comprensione nel tentativo di dare risposta a un bisogno reale e drammatico presente anche dentro alla nostra città di Como, attraverso il gesto di donare una piccola parte della propria spesa a chi, in questo momento, sta attraversando un periodo di difficoltà”. Ha spiegato Giovanni Perego, responsabile della Giornata della Colletta Alimentare nella provincia di Como.