“Favole e Novelle del Lago di Como”, successo per la presentazione del libro

Successo per la presentazione ufficiale nell’auditorium di Espansione Tv, del libro “Favole e Novelle del Lago di Como”. Un folto pubblico non ha voluto mancare all’evento. Tra gli ospiti, il prefetto Corrado Conforto Galli, i consiglieri regionali Anna Dotti, Marisa Cesana e Sergio Gaddi, sindaci del territorio e il presidente di Aci Como, Enrico Gelpi.

Un’occasione unica per incontrare gli autori, acquistare in anteprima il volume e farselo autografare. C’è chi è arrivato anche da fuori provincia per incontrare personalmente gli autori. Dopo “Miti e Leggende” e “Storie e Misteri”, quest’opera conclude la trilogia a fumetti ambientata sul Lago di Como, scritta da Dario Campione e realizzata da due fra i maggiori disegnatori del panorama nazionale: Claudio Villa e Alessandro Piccinelli. La distribuzione nelle librerie, nelle edicole e negli store digitali è già iniziata.

Il volume, edito da Etv Publishing, raccoglie in 78 tavole originali 7 storie della tradizione favolistica comasca.