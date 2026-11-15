Cantù conquista Parigi: primo premio per le danzatrici del Teatro San Teodoro

Da Cantù a Parigi, con un primo premio in valigia. Il gruppo della Scuola di danza classica di Tst_Lab, il polo formativo del Teatro San Teodoro di Cantù, ha vinto la categoria Gruppi Danza Classica alla Black Swan Dance Competition, andata in scena al Théâtre André Malraux di Parigi.

Le 17 allieve, tra i 13 e i 22 anni, hanno conquistato la giuria con un punteggio di 9,80 su 10, dominando un palcoscenico imponente di quasi 20 metri per 20. Un risultato reso ancora più speciale dalle modifiche coreografiche dell’ultimo minuto, assimilate in pochissime prove per rientrare nei tempi previsti dal regolamento.

A guidarle l’insegnante e coordinatrice Evelyn Linda Bonfanti, diplomata all’Accademia Teatro alla Scala. «Sono state una grande squadra, coesa e orientata all’obiettivo – commenta Bonfanti – Mi ha colpito la loro concentrazione prima di entrare in scena, soprattutto delle più giovani. Hanno reso proprie le modifiche con grande professionalità».