Tornano a macinare i mulini comaschi: fondi regionali per Mariano e Dosso del Liro

Sono due i mulini comaschi che tornano a vivere grazie alla prima edizione del bando regionale per il recupero e la valorizzazione dei mulini storici. Regione Lombardia ha assegnato in totale 100.000 euro a sette progetti nelle province di Bergamo, Como, Pavia e Varese, per finanziare lavori sulle strutture, sui macchinari, allestimenti e interventi per rendere i mulini più accessibili.

E Como fa la sua parte, con due interventi molto diversi ma con lo stesso obiettivo: non lasciare che la memoria della macinazione vada persa.

Al Mulino del Ciculin di Mariano Comense vanno 8.000 euro. Il progetto prevede il trasferimento, il restauro e il riallestimento del macchinario di inizio Novecento in una cascina di proprietà del Comune, destinata a ospitare il Museo del Territorio. Un pezzo di storia contadina che troverà così una nuova casa, completa di cartellonistica per raccontare ai visitatori come si lavorava cento anni fa.

A Dosso del Liro, in Valle Albano, arrivano 9.782 euro per il Mulino del Dosso e il progetto ‘La macina dell’arte’. Qui l’obiettivo è ancora più ambizioso: recuperare gli ambienti e rimettere in funzione il sistema di macinazione, a scopo didattico. Con l’installazione di pannelli esplicativi, il mulino potrà ospitare visite e dimostrazioni, pensate anche per le scuole.

Due progetti che, insieme agli altri finanziati in Lombardia, riportano al centro un patrimonio fatto di pietra, legno, acqua e saperi antichi.