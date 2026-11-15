Giornate Fai per le scuole: Como apre le porte dell’Asilo Sant’Elia

Como sarà protagonista delle Giornate Fai per le scuole con l’apertura eccezionale dell’Asilo Sant’Elia, capolavoro dell’architettura razionalista italiana firmato da Giuseppe Terragni.

Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026, nella 15ª edizione dell’iniziativa, oltre 250 luoghi in tutta Italia apriranno esclusivamente al mondo scolastico. A Como gli studenti potranno entrare nei locali interni e nel giardino esterno dell’Asilo Sant’Elia, per comprenderne gli aspetti architettonici che, in questo edificio, raggiungono “il loro risultato più libero e poetico”. Progettato negli anni Trenta del Novecento per rispondere alle esigenze del nuovo quartiere operaio nascente accanto al nucleo storico di San Rocco, l’asilo si sviluppa su un unico piano, disposto a forma di U attorno a un cortile centrale circondato dal giardino. Le grandi vetrate evidenziano il concetto di scuola all’aria aperta, e insieme agli ambienti e agli arredi molto curati rendono quest’opera unica.

Le visite saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Artistico Isis Paolo Carcano di Como, studenti appositamente formati dai volontari del Fai in collaborazione con i loro docenti, protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio.