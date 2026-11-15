A Como Luigino Bruni racconta la profezia incompiuta di Francesco tra economia e povertà

Mercoledì 18 novembre, alle 21, il Centro socio-pastorale Cardinal Ferrari di Como ospita l’incontro con Luigino Bruni, economista e biblista, dal titolo «La profezia incompiuta di Francesco: economia, ricchezza e povertà».

La serata si colloca nel contesto delle celebrazioni per gli 800 anni dal transito di san Francesco d’Assisi e nella memoria della testimonianza di don Roberto Malgesini.

Che cosa può dire oggi san Francesco a una società attraversata da disuguaglianze, indifferenza e nuove forme di esclusione? E quale responsabilità hanno i cristiani nel raccogliere e rendere attuale la sua testimonianza? Sono le domande al centro dell’incontro.

Il tema mette in relazione l’esempio del Santo di Assisi con alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo. L’economia e la ricchezza sono chiamate a misurarsi con la povertà, mentre la coscienza personale e quella di chi governa sono sollecitate a uscire «dalla notte dell’egoismo, della cupidigia, dell’esclusione dei fragili e dei diversi».

Luigino Bruni è professore ordinario di Economia politica all’Università Lumsa di Roma, cofondatore della Scuola di Economia Civile e vicepresidente della Fondazione The Economy of Francesco. Editorialista di Avvenire, collabora con TV2000 e Rai Radio3.