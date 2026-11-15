Alta Valle Intelvi, senso unico alternato sulla Sp 13 per lavori a Pellio Inferiore

Da domani, lunedì 16 novembre, e fino a venerdì 29 gennaio 2027 la circolazione lungo la Sp 13 “della Valle d’Intelvi”, nel Comune di Alta Valle Intelvi, sarà regolata a senso unico alternato con semaforo.La misura si rende necessaria per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria al ponte a tre archi in muratura in località Pellio Inferiore e ai relativi dispositivi di ritenuta.

Nel tratto interessato dai lavori, per tutta la durata del cantiere, sarà inoltre in vigore il divieto di transito per i veicoli o complessi di veicoli con massa complessiva superiore a 44 tonnellate e sarà limitato il transito pedonale sul ponte.

L’intervento è realizzato nell’ambito dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della Provincia di Como finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.