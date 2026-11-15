Pole e aerial, Nous Kai Soma: cinque atlete di Olgiate Comasco qualificate ai Nazionali

Un inizio di stagione da incorniciare per la Nous Kai Soma Asd di Olgiate Comasco. Alla Coppa Italia di Riccione, prima gara della nuova stagione sportiva, ben cinque atlete della società lariana – che era presente con undici portacolori – si sono qualificate direttamente per i campionati nazionali del circuito Ipa (Italia Pole & Aerial), portando a casa un bottino di podi e piazzamenti di prestigio. Risultati che confermano la crescita del sodalizio di Olgiate.



A brillare in particolare Viola Di Meo, prima classificata in amaca aerea C Under 14.

Ottimi risultati anche dal cerchio aereo: terzo posto per Rebecca Varischi in categoria C Under 10 e terzo posto in categoria C Under 30 per Alessandra Montagnoli, oltre al quarto posto di Eleonora Siena sempre in C Under 30 e al medesimo risultato di Alessandra Sonzogni in cerchio aereo B Under 30.





