Dal 19 novembre al 18 dicembre 2026 la circolazione lungo la Provinciale 25 “Caccivio-Guanzate”, nel territorio di Bulgarograsso, sarà regolata a senso unico alternato con movieri.
Il provvedimento, in vigore nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 17, con esclusione di sabati, domeniche e giorni festivi, si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori per la posa di una nuova linea elettrica interrata a bassa tensione per conto di E-Distribuzione S.p.A.
I lavori interesseranno le vie Monte Bianco, Monte Chiaro e Puccini e durante la loro esecuzione sarà inoltre in vigore il divieto di sosta e fermata nell’intera area interessata dal cantiere.
Bulgarograsso, senso unico alternato sulla Provinciale 25 per la posa della nuova linea elettrica
Dal 19 novembre al 18 dicembre 2026 la circolazione lungo la Provinciale 25 “Caccivio-Guanzate”, nel territorio di Bulgarograsso, sarà regolata a senso unico alternato con movieri.