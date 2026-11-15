Bulgarograsso, senso unico alternato sulla Provinciale 25 per la posa della nuova linea elettrica

Dal 19 novembre al 18 dicembre 2026 la circolazione lungo la Provinciale 25 “Caccivio-Guanzate”, nel territorio di Bulgarograsso, sarà regolata a senso unico alternato con movieri.

Il provvedimento, in vigore nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 17, con esclusione di sabati, domeniche e giorni festivi, si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori per la posa di una nuova linea elettrica interrata a bassa tensione per conto di E-Distribuzione S.p.A.

I lavori interesseranno le vie Monte Bianco, Monte Chiaro e Puccini e durante la loro esecuzione sarà inoltre in vigore il divieto di sosta e fermata nell’intera area interessata dal cantiere.