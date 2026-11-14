Como si prepara al Natale: allestiti proiettori, luminarie e pista di pattinaggio

Como si prepara alle festività natalizie con i primi allestimenti in vista della rassegna “Natale a Como…Como che incanto!” organizzata dal Comune e non ancora presentata ufficialmente. Non si sanno, dunque, ancora i dettagli delle iniziative e degli eventi in programma. Quel che è certo, finora, è che la manifestazione inizierà il prossimo sabato 21 novembre e terminerà il 6 gennaio 2027. Torneranno la pista di pattinaggio, i mercatini e le proiezioni sugli edifici della città.

In piazza Cavour sono quasi terminati i lavori per l’allestimento della tradizionale pista di pattinaggio, che ogni anno richiama adulti e bambini. Pattinare con vista sul Lago di Como rappresenta sicuramente un’esperienza scenografica.

In piazza Perretta, invece, è comparso il cartello di divieto di sosta in vigore da lunedì 16 a sabato 21 novembre ed è stata delimitata l’area per consentire l’allestimento delle casette dei mercatini natalizi di prodotti tipici e artigianali provenienti dal territorio, ma anche da altre regioni. Torneranno anche le tre casette di legno in piazza Grimoldi dedicate agli enti del Terzo settore. Nei giorni scorsi è stata nominata la commissione comunale per la valutazione delle domande, 17, giunte degli enti che vogliono utilizzare a titolo gratuito e a rotazione quegli spazi per promuovere le loro attività.

Sono stati poi installati i proiettori in diversi punti della città, da Porta Torre a piazza San Fedele e piazza Duomo, per l’illuminazione degli edifici e dei monumenti simbolo di Como. Immancabili e già montate, sia nel centro storico che fuori dalle mura, le luminarie natalizie, che abbelliscono le vie della città, contribuendo a creare atmosfera. Oggi i vicoli del centro storico erano già in fermento: tanta gente si è concessa una passeggiata tra i negozi, magari, perché no, già alla ricerca del regalo perfetto per parenti e amici.