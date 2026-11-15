Cantù non si sblocca: Tortona la punisce dopo un tempo supplementare

Cantù perde ancora. E fa ancora più male, perché questa volta la vittoria era lì, a un passo. Contro Tortona i biancoblù hanno sfiorato il successo, hanno lottato, ma ancora una volta non sono riusciti a piazzare il colpo decisivo. Quello che poteva dare una svolta ad un campionato finora deprimente: zero vittorie e mesto fondo della classifica. Un altro finale amaro (92-106 per gli ospiti), un’altra occasione gettata al vento, in questo caso dopo un tempo supplementare.

Una gara che ha visto gli ospiti praticamente sempre avanti: 23-29, 18-21 e 21-19 i parziali delle prime tre frazioni. Poi nella quarta parte Cantù ha avuto il merito di crederci, di riportarsi sotto e di superare i piemontesi. L’ultimo tiro dei tempi regolamentari, con il punteggio sull’87-87, è stato nelle mani del nuovo acquisto Green che ha scelto una conclusione da tre che si è smorzata sul ferro a fil di sirena.

Poi, nel tempo supplementare, il solito tracollo dell’Acqua S.Bernardo con gli avversari che si sono rivelati più precisi e i canturini visti fin troppo spesso in questa nefasta stagione, ai quali è mancato il colpo del ko, con una serie di errori che sono stati pagati cari. In un match che ha illuso i tifosi – che fino all’ultimo hanno sostenuto con calore la squadra – alla fine il tabellone segnava un netto 92-106 per Tortona.