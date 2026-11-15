Derby lariano a senso unico: il Como 1907 travolge il Como Women 3-0

Calcio femminile. Risultato netto nella partita di serie A tra Como 1907 e Como Women: la squadra di Selena Mazzantini ha stravinto il derby lariano con il punteggio di 3-0. Una gara indirizzata già nel primo tempo, con le reti di Bonfantini e De Rita, e chiusa nella ripresa dal gol di Wullaert.

Nella classifica di serie A il Como 1907 è al terzo posto con 14 punti, il Como Women è sesto con 8. Guida la Roma a quota 21, seguita dall’Inter a 16.

Nel prossimo turno il Como 1907 sarà ospite della Fiorentina, mentre il Como Women riceverà la capolista Roma.