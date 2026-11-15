“La vita è tua, non perderla per strada”: l’incontro nel ricordo delle vittime di incidenti

“La vita è tua, non perderla per strada”. È stato questo il messaggio al centro dell’incontro che si è tenuto a Como in occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, per richiamare l’attenzione sull’importanza di comportamenti consapevoli e rispettosi sulle strade, per proteggere sé stessi e chi ci circonda.

All’appuntamento, ospitato dallo Yacht Club Como, ha partecipato anche Enrico Gelpi, presidente di Aci Como, insieme ai rappresentanti delle realtà coinvolte. La Giornata rappresenta ogni anno un’occasione di riflessione sulle conseguenze degli incidenti stradali, ricordando chi ha perso la vita e sensibilizzando sulla necessità di prevenire tragedie che, in molti casi, possono essere evitate. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa. Riguarda automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, e richiede attenzione, rispetto delle regole e consapevolezza dei rischi. Questo il messaggio che è stato sottolineato con vigore.

L’incontro è stato un momento di confronto aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza del valore della vita e dell’importanza della prevenzione.

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana – Comitato di Como, dello Yacht Club Como e del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, uniti nel promuovere un messaggio di responsabilità e attenzione alla sicurezza.