Trionfo Briantea84 Cantù: nona Supercoppa Italiana, la terza di fila

La Unipol Briantea84 Cantù è ancora sul tetto d’Italia. I biancoblù hanno conquistato la nona Supercoppa Italiana della sua storia, la terza consecutiva dal 2024. Un dominio totale, un’altra pagina di storia. E con questo trionfo, il numero 34 della storia del club tra trofei dentro e fuori dall’Italia, Cantù si conferma leggenda del basket in carrozzina.

Al Multieventi Sport Domus di San Marino contro la Deco Amicacci Abruzzo, i brianzoli hanno guidato fin dall’inizio in una finale gestita ad ottimi livelli sia in attacco che in difesa. Una partita mai in discussione, comandata con autorità, carattere e classe.

La tripla di Berdun sullo scadere del primo quarto e la replica di Giaretti ad inizio del secondo – 22-8 in quel momento – hanno iniziato a indirizzare la sfida. A trascinare tutti, il capitano Filippo Carossino: 28 punti, Mvp e miglior realizzatore della finale. Una prestazione da leader vero, da campione che non sbaglia mai quando conta.

Cantù vince ancora. E non ha nessuna intenzione di fermarsi.