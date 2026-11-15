Special Rally Circuit, Monza incorona Zanazio-Brusa ma applaude Butti, quinto assoluto

Guido Zanazio e Cesare Brusa sono i vincitori della decima edizione dello Special Rally Circuit by Vedovati, corsa andata in scena oggi, domenica 15 novembre, all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza.

L’equipaggio della D-Max Suisse ha centrato il tris dopo i successi del 2024 e 2025, confermandosi a bordo della Citroen C3 Wrc+ con grande affiatamento e talento. Una vittoria di appena tre decimi su Andrea Crugnola e Andrea Sassi, secondi con la Lancia Ypsilon Rally2: da una parte la gioia, dall’altra l’amarezza per un successo sfumato per un soffio.

A Monza gli appassionati lariani hanno seguito i portacolori comaschi, a partire da Marco Butti. Il pilota di Porlezza, insieme a Paolo Zanini, ha chiuso al quinto posto con la Toyota Yaris Gr della Delta Rally, protagonista di una gara vera, combattuta, da applausi. Butti, fresco campione europeo TCR, ha lottato fino all’ultimo per il podio in una battaglia incandescente per il terzo posto con Davide Pesavento-Marco Frigo e Matteo Beretta-Simone Fumagalli.

A separarlo dal podio, due episodi che pesano come macigni: un’errata scelta di gomme iniziale e la rottura di un tubo dei freni, che lo ha attardato quel tanto che basta per non poter puntare, nonostante tutti gli sforzi, almeno al podio. Proprio in quelle difficoltà, si è visto il Butti che non molla, che spinge, che recupera, che trasforma un weekend teoricamente storto in una prestazione da protagonista. Un quinto posto che vale molto di più di un semplice piazzamento.

Gli altri comaschi al via: Marco Luchi e Francesco Ballarini hanno chiuso al 22esimo posto assoluto con una Skoda Fabia; sulla medesima vettura Attilio Martinelli e Matteo Mazzucotelli hanno chiuso 24esimi; 29esimo piazzamento per Andrea Botta e Fabio Vasta, su VW Polo.