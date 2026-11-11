Maltempo, in arrivo giorni di pioggia intensa. Picco tra giovedì e venerdì, per ora nessuna allerta

Il Comasco torna a fare i conti con il maltempo. Da giovedì 12 novembre la perturbazione in arrivo dall’Atlantico porterà piogge diffuse e a tratti forti su tutta la Lombardia, e anche il territorio lariano non farà eccezione, dal capoluogo fino all’Alto Lago. A lanciare l’avviso sono i meteorologi di Arpa Lombardia, secondo cui il peggioramento sarà rapido e raggiungerà il culmine tra giovedì e venerdì 13 novembre.

Dopo giorni di cielo grigio e piogge deboli e sparse, dunque, il tempo è destinato a cambiare passo. Il motivo, spiegano da Arpa, va cercato nel calo della pressione, che renderà più intensa la fase di instabilità legata al continuo afflusso di aria umida dall’oceano. La pioggia è attesa in modo diffuso, dalle zone di pianura fino ai rilievi, e potrà essere accompagnata da forti raffiche di vento in pianura e in collina. Le temperature, invece, non subiranno grandi scossoni e le minime sono previste addirittura in leggero rialzo.

Sul territorio lariano gli occhi restano puntati soprattutto sui torrenti e sul livello del lago, sorvegliati speciali ogni volta che la pioggia insiste per più giorni di fila. Per ora la Protezione civile regionale non ha emesso allerte per il Comasco, ma la situazione resta in evoluzione e il nuovo bollettino di Arpa è atteso nella mattinata di giovedì 12 novembre. Il quadro, del resto, è già più pesante in altre zone del nord Italia, dove la stessa perturbazione ha fatto scattare il codice rosso in Toscana e l’arancione in Liguria e in Emilia-Romagna, e alcuni sindaci hanno deciso di chiudere le scuole. Sul Lario, invece, il ritorno del tempo stabile è atteso nel fine settimana, quando l’aria più fredda in arrivo da nord farà calare il termometro e metterà fine alle precipitazioni.