Como, il pontile di viale Geno cade a pezzi da mesi: nuove segnalazioni sullo stato di degrado

Nuove segnalazioni dei cittadini sul pontile di viale Geno a Como, che settimana dopo settimana affonda e perde pezzi nel lago. All’altezza del civico 10, lungo la passeggiata che dal centro porta verso Villa Geno, la passerella galleggiante è ormai distrutta in più punti e alcuni tronconi si sono staccati e galleggiano alla deriva.

Fino a pochi mesi fa la struttura era pienamente in uso, e a gestirla era la Società cooperativa lariana, che vi ormeggiava circa 100 barche, per lo più di privati. Palazzo Cernezzi, però, non le ha rinnovato la concessione, cioè il permesso di utilizzare il tratto di lago davanti al viale. Secondo il Comune, infatti, la cooperativa occupava più spazio di quanto autorizzato. La cooperativa ha presentato ricorso, ma martedì 28 aprile il Consiglio di Stato ha dato ragione all’amministrazione, e la decisione è definitiva. Le barche sono state dunque spostate e venerdì 12 giugno l’area è tornata nelle mani del Comune, che ha scelto di tenere la struttura invece di farla smantellare.

Da allora tocca al Comune occuparsi della manutenzione del pontile, che però è rimasto vuoto e in pochi mesi si è rovinato. Già a fine giugno, a pochi giorni dal passaggio al Comune, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, perché la struttura perdeva pezzi, e nelle settimane successive la situazione è peggiorata. A fine ottobre i tronconi erano ancora in acqua e le ultime segnalazioni mostrano che da allora non è cambiato nulla. Sulla riva sono rimasti i galleggianti del pontile, e i pezzi finiti in acqua inquinano il lago e diventano pericolosi per le barche di passaggio. Per tornare a usare il pontile, del resto, il Comune non potrebbe demolirlo e ricostruirlo da zero, perché le regole a tutela del paesaggio lo vietano. Resta dunque solo la possibilità di ripararlo, ma al momento nessun intervento risulta in programma e la struttura resta inutilizzata.

Il futuro del pontile è quindi in sospeso, fuori dalla riorganizzazione degli approdi che il Comune ha avviato negli ultimi mesi. Sul fronte degli altri approdi, i taxi boat sono stati trasferiti da Sant’Agostino al nuovo attracco di Villa Margherita, in fondo al viale, dove le soste per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri sono a pagamento e su fasce orarie. I posti barca cittadini, dal canto loro, sono stati redistribuiti tra i porti e restano in gestione a Como Servizi Urbani, la società partecipata dal Comune. Novità che però non convincono gli operatori del lago, da mesi in attesa di certezze sugli spazi a disposizione. Tra le voci critiche c’è Pietro Peddone, presidente dell’Associazione noleggio da diporto, che contesta la chiusura dei pontili e la carenza di aree per il carico e lo scarico dei clienti. Scelte che, secondo Peddone, finiscono per penalizzare l’economia legata al lago. In città la mappa degli approdi è dunque cambiata, ma per il pontile di viale Geno, a 5 mesi dal passaggio al Comune, nessuna soluzione è ancora all’orizzonte.