Il negozio di ottica di Grandate della Anzani group è stato svaligiato dai ladri la notte scorsa. Occhiali, astucci, merce, ingente il bottino, come denunciato dai titolari, che si sono subito rivolti ai carabinieri. Ingenti anche i danni al negozio e soprattutto alle vetrine.

“Questo è l’ennesimo episodio nel nostro punto vendita di Grandate – denunciano i titolari – Ringraziamo i carabinieri, che anche nel cuore della notte intervengono per tutelare cittadini e imprese. Ma chiediamo, quante volte deve essere colpita un’azienda prima che si capisca che la sicurezza di chi lavora e fa impresa non può essere un optional”.