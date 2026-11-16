«Ogni saracinesca che si abbassa non è solo una perdita ma un vuoto per la comunità, in termini di sicurezza, socialità e identità». Così il presidente di Confcommercio Como, Giovanni Ciceri, nell’ambito della «Giornata delle chiavi», evento organizzato a livello nazionale dall’associazione per contrastare la desertificazione commerciale e rilanciare le economie di vicinato. Le chiavi sono quelle dei negozi chiusi da riaprire, quelle delle attività ancora aperte da salvaguardare e quelle delle nuove realtà da far nascere. Con questo gesto simbolico, in tutta Italia, si vuole invertire la rotta. «Un impegno concreto per scongiurare il rischio di avere città fantasma» ha sottolineato il direttore Graziano Monetti. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto nazionale Cities – Città e Terziario: Innovazione Economia Socialità. Ospite il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, che ha chiesto misure legislative per le aree più colpite e un dialogo costante tra istituzioni e associazioni. Al tavolo sono state portate anche le difficoltà dei commercianti. Il caro affitti, la concorrenza della grande distribuzione, la necessità di redistribuire i flussi turistici verso le aree minori e la carenza di collegamenti e infrastrutture per sostenere lo sviluppo anche nelle aree più periferiche. La giornata si è chiusa con la firma del protocollo «Riapriamo le porte al commercio» tra Ciceri e Bongiasca come impegno comune per il rilancio commerciale. Confcommercio avvierà ora una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i sindaci della provincia per contrastare insieme la desertificazione.