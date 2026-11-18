Oggi il Centro Tessile Serico Sostenibile di Como ha ospitato la presentazione del Report ESG For Textile 2026, appuntamento annuale che pone l’attenzione sui progressi e gli obiettivi di sostenibilità delle aziende del gruppo For Textile.

Il Marchio For Textile, nato con denominazione “Seri.co” nel 2001 come marchio di qualità con l’obiettivo di valorizzare la tradizione tessile locale e l’eccellenza della qualità del prodotto, nel 2026 ha raggiunto i 25 anni di attività. Fin dalla sua nascita il Marchio si è posto delle ambiziose “regole” base da rispettare: requisiti di qualità ed eco tossicologici dei prodotti, corretta gestione aziendale in materia di qualità, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, salvaguardia ambientale, codice etico deontologico ed origine del prodotto e a partire dal 2018 ha avviato per tutte le aziende del Team la rendicontazione ESG.

Tra i risultati più rilevanti emersi dal Report, per le performance sociali spicca il mantenimento dell’obiettivo zero infortuni per più della metà delle aziende del team For Textile. Durante l’incontro, sono stati trattati temi cruciali come la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione dell’utilizzo dell’acqua nel ciclo di produzione e l’incremento dell’impiego di popolazione femminile all’interno delle imprese del Team.

Premiate le aziende del team che hanno raggiunto le migliori performance in ambito Sociale, Ambientale e Governance ESG.