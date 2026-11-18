Dieci giorni di competizioni, 30 discipline sportive, 103 eventi, 43 sedi di gara e 12.000 atleti attesi da oltre 100 Paesi. La Lombardia si prepara a ospitare gli Open Masters Games Como Lake, la manifestazione multisportiva internazionale in programma dal 17 al 26 settembre 2027 a Como, Lecco e Varese. L’evento è stato presentato oggi a Palazzo Lombardia, in occasione dell’apertura ufficiale delle iscrizioni. Presenti, oltre ai vertici regionali, anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e i sindaci di Como Alessandro Rapinese, di Varese Davide Galimberti e di Lecco Filippo Boscagli.

L’assegnazione dei Giochi è il risultato della candidatura congiunta dei tre Comuni, sostenuta dalla Regione. La manifestazione porterà in Lombardia migliaia di sportivi provenienti da tutto il mondo, dagli appassionati agli ex professionisti, impegnati in competizioni suddivise per fasce d’età.

“Gli Open Masters Games Como Lake 2027 – ha dichiarato il ministro Abodi – rappresentano una straordinaria testimonianza di come la passione sportiva possa accompagnare le persone lungo tutto l’arco della vita, al di là dell’età anagrafica. Il nostro impegno, insieme alle Regioni e alle istituzioni, è promuovere sempre più la pratica sportiva, a partire dalle scuole”.

“Una grande manifestazione internazionale e un’ulteriore occasione per portare la Lombardia al centro dell’attenzione del mondo sportivo. – ha dichiarato il presidente della Regione, Attilio Fontana – Dopo l’esperienza dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, abbiamo dimostrato la capacità dei nostri territori di accogliere e organizzare eventi di rilevanza mondiale. Questa manifestazione ci permette di dare continuità a questo percorso, valorizzando competenze, impianti sportivi e capacità ricettiva”.

“Gli Open Masters Games 2027 rappresentano un’importante occasione per mettere in luce la varietà dell’offerta sportiva lombarda, valorizzando le tante discipline che è possibile praticare nella nostra Regione, sia in ambito estivo sia invernale. – ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi – Un appuntamento internazionale che conferma la vocazione della Lombardia a essere protagonista nell’organizzazione e nell’accoglienza di grandi eventi sportivi”.

Le competizioni interesseranno impianti sportivi e luoghi simbolo dei tre territori lombardi, con l’obiettivo di coniugare sport e valorizzazione del patrimonio paesaggistico. A Como, Villa Erba sarà tra le sedi protagoniste della manifestazione ospitando, tra le altre, anche le gare di scherma.

La cerimonia di apertura è prevista a Como il 18 settembre 2027, mentre quella di chiusura si svolgerà il 26 settembre.

Nel corso dell’evento sono state svelate anche Perseo e Ondina, le mascotte ufficiali degli Open Masters Games Como Lake 2027. I due personaggi si ispirano al pesce persico reale, simbolicamente legato all’elemento che accomuna i tre territori ospitanti: l’acqua dei laghi lombardi.