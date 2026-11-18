Tre milioni e 400mila euro da Regione Lombardia alla provincia di Como per finanziare tre importanti interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale. Il finanziamento è stato approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, e rientra nel Programma regionale di interventi 2027–2031.

Nel dettaglio, 1.150.000 euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza delle strade provinciali 41, 43, 44 e 46 nel Triangolo Lariano, con lavori programmati tra il 2028 e il 2030. Ulteriori 1.250.000 euro finanzieranno gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 5, che collega l’Alto Lario (all’altezza di Dongo) ai centri montani della Valle Albano. Gli interventi sono previsti tra il 2029 e il 2030. Infine, 1.051.500 euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza della strada provinciale 14 “San Fedele – Osteno – Porlezza”, con interventi programmati tra il 2030 e il 2031.

“La sicurezza delle nostre strade rappresenta una priorità assoluta, soprattutto in una provincia come quella di Como, caratterizzata da un territorio complesso, con numerosi collegamenti montani e infrastrutture viarie che richiedono interventi costanti di manutenzione e adeguamento. – dichiara Anna Dotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia – Investire sulla rete provinciale significa non soltanto migliorare le condizioni di sicurezza per gli automobilisti, ma anche garantire collegamenti più efficienti, sostenere le attività economiche e contrastare il rischio di isolamento delle comunità delle aree interne e montane. Questi finanziamenti – conclude Dotti – rappresentano una risposta concreta alle necessità del territorio e dimostrano la volontà di Regione Lombardia di programmare investimenti strutturali, superando la logica degli interventi esclusivamente emergenziali”.