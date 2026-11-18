E’ legge la misura economica volta a frenare l’esodo oltre confine ed evitare che le aree vicine alla Svizzera, dunque le province di Como, Varese e Sondrio, vengano spopolate di lavoratori. E’ stata approvata la conversione in legge del decreto fiscale 162/2026, rendendo esecutivo l’articolo 11 della legge 83/2023, attraverso la creazione di un fondo che fa capo alla Regione, destinato a sostenere le retribuzioni dei lavoratori impiegati nelle aziende italiane situate nelle aree di confine, il cosiddetto “assegno di frontiera”.

Ne ha dato notizia il deputato di Fratelli d’Italia e sindaco di Luino Andrea Pellicini, che ha definito l’approvazione “un passo storico”.

La legge, che avrebbe avuto un impulso da parte del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, mette a disposizione un fondo regionale per incrementare la busta paga di chi sceglie di lavorare in Italia, senza varcare il confine dove, si sa, le retribuzioni sono di gran lunga maggiori e la richiesta di personale specializzato è elevata. Ogni giorno sono 80mila i frontalieri che attraversano la dogana attirati dalle condizioni migliori che trovano in Svizzera.

“Questo fondo viene alimentato dalle tasse pagate in Italia dai nuovi frontalieri – spiega Pellicini – Si tratta della prima legge federalista, perché i soldi non vanno a Roma, ma vengono gestiti dalla Regione. Possono essere utilizzati per opere strategiche per i territori e per aumentare le buste paga dei lavoratori. Mira ad esempio a sostenere i dipendenti delle imprese artigiane, – dichiara Pellicini – perché spesso i giovani vengono formati in Italia per 2 o 3 anni e poi, quando diventano specializzati, vanno a lavorare in Svizzera dove lo stipendio è almeno il doppio. Questa misura ha l’obiettivo di riequilibrare il mercato occupazionale ed evitare la desertificazione produttiva che i nostri territori subiscono a causa di questa concorrenza”.

Il fondo previsto, dunque, mira a rendere più competitivo il lavoro nelle aree di frontiera, anche se ancora non è chiaro a quali lavoratori sarà destinato l’aumento in busta paga e a quanto ammonterà. Il fondo sarà incrementato progressivamente: nel 2026 è cresciuto fino a 26 milioni di euro e si prevede che nel 2044 raggiunga 220 milioni di euro. “La novità è che il decreto ha reso subito spendibili queste somme. – spiega Pellicini – Sarà la Regione a declinare eventuali categorie a cui spetterà la distribuzione del fondo. La cifra iniziale non sarà altissima, ma potrà aumentare negli anni”.