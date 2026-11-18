Non solo la stangata sui posti auto, arrivano aumenti anche per le barche. Il Comune di Como alza le tariffe del 30%. A leggere le carte sembra che le cause vadano ricondotte ancora una volta al turismo. La giunta comunale nella deliberazione sull’assegnazione dei posti di ormeggio stabilisce decorrenza e scadenza e ridefinisce i costi. Palazzo Cernezzi gestisce in proprio la delega regionale, assumendo il ruolo di Autorità demaniale e amministrando direttamente i beni del demanio. Le strutture comasche sono Porto Marina e Porto Marina 2, Sant’Agostino, Tavernola e approdo di Villa Olmo. Nel documento si legge che le tariffe degli ormeggi nei porti regionali del Comune erano state previste dalla Convenzione stipulata con la Regione nel 2002, poi, come previsto dalla convenzione stessa, sono sempre state aggiornate all’indice Istat ma mai modificate nella loro struttura. Ora sindaco e assessori, visto il tempo trascorso e la progressione del turismo nautico sul Lago di Como completamente diversa rispetto a 14 anni fa e tenuto conto anche del nuovo Regolamento delle Strutture Portuali e del Piano Ormeggi appena approvato, ritengono necessario rideterminare le tariffe applicando l’aumento massimo del 30% delle quote esistenti.

Attualmente, stando al sito di Como Servizi Urbani, le quote oscillano dalla cifra massima di 78 euro al metro quadrato (per un minimo di 10 mq.) del Porto Marina1 e 2 fino a scendere ai 20 euro al metro quadrato (sempre per un minimo di 10 mq.) per i nove approdi sulle gradinate del Porto di Villa Olmo.

La decorrenza dell’assegnazione dei posti ormeggio scatta dal primo aprile 2027 e la scadenza al 31 dicembre 2028. Date e aggiornamento dei prezzi saranno inseriti nel bando per l’assegnazione che sarà previsto sempre da CSU.

Una stangata non da poco che si somma alle altre già introdotte in altri ambiti. La sosta in città per le auto è stata la prima ad essere ritoccata verso l’alto con una ridefinizione delle zone, dei prezzi e con molte strisce blu arrivate a sostituire le poche bianche che erano rimaste in vigore.