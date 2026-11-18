Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 12ª giornata di Serie A. A dirigere Como-Cagliari, in programma sabato 21 novembre alle 15 allo stadio Sinigaglia, sarà Andrea Calzavara della sezione di Varese.

Ad affiancarlo saranno gli assistenti Daniele Bindoni e Matteo Gentile, con Luca Zufferli nel ruolo di quarto ufficiale.

Al Var ci sarà Francesco Meraviglia, con Valerio Marini come Avar.