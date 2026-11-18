Panathlon Club Como, Premi Fair Play 2026: la cerimonia sabato 21 novembre alle 11 a Villa del Grumello.



I premiati

– Premio alla Carriera “Antonio Spallino”: Fabrizio Della Fiori. Ex cestista di Cantù e della Nazionale (155 presenze, argento olimpico a Mosca 1980). Premiato per la carriera sportiva e l’impegno sociale sul territorio.

– Premio al Gesto “Gabriele Coduri de’ Cartosio”: Asd Calcio Menaggio 1920. Ha rinunciato a giocare e a una promozione certa, in segno di rispetto per il lutto dell’Unione Sportiva Tavernola, che aveva perso un giocatore.

– Premio alla Promozione “Filippo Saladanna”: Aso Alzate Brianza. Da oltre 50 anni fa sport con bambini e ragazzi. Simbolo: tutti i bambini della Scuola Calcio giocano con la maglia numero 4, stessi diritti e stesse opportunità per tutti.

– Menzione Fair Play 2026: Comitato Regionale Lombardia Figc. Per la speciale Classifica Disciplina basata sul fair play.



L’evento è stato presentato stamattina, 18 novembre, alla Sala Protti della palestra Negretti a Como.